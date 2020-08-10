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    • 10.08.2020 17:02
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    Genelkurmay Başkanı'ndan tuhaf açıklama: Her şey güzel olacak

    'nin 'de sondaj çalışmalarına hız vermesi üzerine toplanan 'nden ilk mesaj çıktı. Yunan medyasına göre Genel Kurmay Başkanı , "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

    Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan tuhaf açıklama

    'nin Doğu 'deki varlığını sınırlandırmaya yönelik ile arasında imzalanan anlaşma bölgedeki tansiyonu yükseltti.

    ORUÇ REİS AKDENİZ'DE

    'nın Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndermesi üzerine Atina'da hareketli dakikalar yaşandı. Yunan Başbakan Miçotakis, 'ni topladı.

    FLOROS: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

    Sıcak gündemli toplantıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, konseyin üyelerinden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

    Yunan Gazeteci George E. Sideris tarafından aktarılan o sözler büyük yankı uyandırdı.

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