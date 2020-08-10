Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını sınırlandırmaya yönelik Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma bölgedeki tansiyonu yükseltti.

ORUÇ REİS AKDENİZ'DE

Ankara'nın Oruç Reis Gemisi'ni Akdeniz'e göndermesi üzerine Atina'da hareketli dakikalar yaşandı. Yunan Başbakan Miçotakis, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı.

FLOROS: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Sıcak gündemli toplantıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, konseyin üyelerinden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ilginç bir çıkışta bulundu. Floros, Doğu Akdeniz'le ilgili "Her şey yolunda. Her şey güzel olacak" dedi.

Yunan Gazeteci George E. Sideris tarafından aktarılan o sözler büyük yankı uyandırdı.