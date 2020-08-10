Geçtiğimiz aylarda Belgrad Ormanı'ndaki çöp öbekleri gündeme gelmiş, piknikçilerin geride bıraktığı çöpler öbekler halinde etrafta birikmişti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çöpler geceden itibaren toplanmaya başlanmış, iki günde toplam 29 ton çöp toplanmıştı.
ÇÖP ÖBEKLERİ HER TARAFTA
Ancak Belgrad Ormanı'nda yine aynı manzaralar yaşanmaya başlandı. Uzun süredir orada olduğu düşünülen, üzerleri toz bağlamış çöp öbekleri yeniden birikmeye başladı. Onlarca çöp yığını, haftasonu nefes almak için Belgrad'a giden vatandaşları şaşkına uğrattı.
İHMAL VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce temizlenmesi gereken Belgrad Ormanı'ndaki bu manzara 'ihmali' gözler önüne serdi. İstanbul'un akciğeri olarak tanımlanan ormanda bu tarz görüntüler yürekleri burktu. Yine ormanın bazı noktalarında yıkılmış ağaçların bulunması, bunların toplanmaması da tepki topladı.
Ayrıca etrafta çöp kovalarının bulunmaması da dikkat çeken başka bir nokta… İspark'a ödenen 13 lira ile giriş yapılan Belgrad Ormanı'nın temizlenmemesi tepki çekmeye devam ediyor…
Sema ALİM DALGIÇ-SABAH