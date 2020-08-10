İHMAL VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce temizlenmesi gereken Belgrad Ormanı'ndaki bu manzara 'ihmali' gözler önüne serdi. İstanbul'un akciğeri olarak tanımlanan ormanda bu tarz görüntüler yürekleri burktu. Yine ormanın bazı noktalarında yıkılmış ağaçların bulunması, bunların toplanmaması da tepki topladı.