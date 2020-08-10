Adana'da 550 kilogram bozuk hayvansal ürün imha edilecek

Adana'da zabıta ekiplerince soğuk hava deposu olarak kullanılan bir iş yerine yapılan baskında, 550 kilogram bozuk hayvansal ürüne el konuldu.

Zabıta ekipleri, Kasaplar Odası'nın ihbarı üzerine Seyhan ilçesindeki Gülpınar Mahallesi 37011 sokakta, M.K.'ya ait ve soğuk hava deposu olarak kullanılan iş yerine baskın yaptı.