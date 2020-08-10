"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.

YÖK Başkanı olarak, verebileceğim en doğru ve sağlıklı bilgi, üniversitelerimizin bulundukları bölgelerin, şehirlerin coğrafi ve yerel özelliklerini de dikkate alarak Covid-19 krizinin dinamiklerinin devam etmesi halinde gelecek eğitim yılı için her türlü duruma karşı hazırlıklarını yapmakta olduklarıdır" dedi.