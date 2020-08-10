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    • 10.08.2020 21:29
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    Milli : Oruç Reis araştırma gemisine tarafından refakat ve koruma

    Milli , “, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadelerini kullandı.

    Milli , ", deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadelerini kullandı.

    Bakanlığı sosyal medya hesabından, "'nin 'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" paylaşımında bulundu.

    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma
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