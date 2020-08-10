Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Aladağlar'da kaza geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.





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Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qbbnkutCUD