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    • 10.08.2020 14:23
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    Son dakika: Mehmetçik Aladağlar'da geçiren 2 dağcıyı kurtardı: Her zaman asil milletimizin emrindeyiz

    Son dakika haberine göre, Milli , Aladağlar'da geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

    Her zaman asil milletimizin emrindeyiz

    Milli , Aladağlar'da geçiren 1'i yaralı 2 kadın dağcının, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.




    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz. Niğde Aladağlar'da kaza geçirdiği öğrenilen 2 kadın dağcı için Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter bölgede görevlendirildi. Dağcılardan birinin ayağından yaralandığı belirlenirken, kurtarılan dağcılar Adana'ya nakledildi" denildi.

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