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    • 10.08.2020 14:36
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    Dikkat! ilk olarak o organdan vücudumuza giriyor! Koronavirüse işte böyle yakalanıyoruz!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip dünya genelinde 20 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 800 bine dayandı. Dünya koronavirüsle savaşırken uzmanlardan yeni bir uyarı daha geldi. Koronavirüs ilk olarak oradan vücudumuza giriyor. İşte detaylar…

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs Aralık ayından bu yana sosyal hayatı tamamen değiştirdi. Şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüsten korunmanın en önemli noktası maske kullanımı ve sosyal mesafe oldu. Koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken uzman isimden vatandaşlara uyarı geldi.

    Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, doğru maske kullanımının önemine dikkat çekti. Ergüney, "Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat etmeliyiz. Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Korunma konusunda önemli olan nokta maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır" dedi.

    Ergüney, "Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat etmeliyiz. Virüsün en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda.

    Korunma konusunda önemli olan nokta maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır. Vatandaşlarımız bu konuya çok dikkat etmeliler. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış. Maske takarken burnumuzu mutlaka kapatmamız özellikle diğer insanlarla yakın temas halindeyken çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    En yaygın semptomlar:

    ateş

    kuru öksürük

    yorgunluk

    daha seyrek görülen semptomlar:

    ağrı ve sızı

    boğaz ağrısı

    ishal

    konjunktivit

    baş ağrısı

    ltat alma veya koku duyusunun kaybı

    ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    Ciddi semptomlar:

    solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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