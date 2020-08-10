İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs Aralık ayından bu yana sosyal hayatı tamamen değiştirdi. Şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüsten korunmanın en önemli noktası maske kullanımı ve sosyal mesafe oldu. Koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken uzman isimden vatandaşlara uyarı geldi.