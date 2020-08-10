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    • 10.08.2020 08:23
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    Son dakika: 'ndeki 2'inci etap çalışmaları trafiği kilitledi

    Son dakika haberine göre, 'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Yola çıkacaklar dikkat!

    'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

    () tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.



    14 AĞUSTOS'DA BİTECEK
    D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilmesi planlanıyor.


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