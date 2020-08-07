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    • 07.08.2020 16:56
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    Son dakika: 'nde bakım onarım çalışmalarının ikinci kısmı başlıyor! Tek şerit aktif olacak...

    Son dakika haberine göre; İstanbul'un en önemli güzergahlarından olan 'nde bakım onarım çalışmalarının ikinci kısmı başlıyor. Çalışma bu gece 00.00'da başlayacak. Bir hafta sürecek. Çalışma süresince tek şerit aktif olacak. Bölgedeki yoğunluğunun çileye dönüşmesine kesin gözü ile bakılırken, alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.

    İstanbul'un kalbi tek şeride düşüyor! Bir hafta sürecek...

    'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

    yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

    Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

    Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak akışı tek şeritten sağlanacak.

    Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

    Haberler Güncel Son dakika: Haliç Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarının ikinci kısmı başlıyor! Tek şerit aktif olacak...
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