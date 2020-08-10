Bugün 10 Ağustos.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü.

Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi.

Kutlu olsun! pic.twitter.com/CGIAEsQUkz