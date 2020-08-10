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    • 10.08.2020 12:08
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    Başkan Erdoğan’ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümünde 'dan dikkat çeken mesaj

    İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin paylaştığı mesajında "Güçlü ve büyük Türkiye’nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" dedi.


    İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümüne ilişkin bir paylaşımda bulundu.


    Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 10 Ağustos. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilişinin 6. yıldönümü. Bir başka deyişle güçlü ve büyük Türkiye'nin geri dönülmez bir şekilde yükselişe geçişinin 6. sene-i devriyesi. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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