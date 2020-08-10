Bursa'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazözle müdahale edilen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.









Orhaneli'nin Karıncalı mevkisinde ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopterle havadan, 4 arazöz ve 5 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden oluşan 18 kişi katıldı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.



Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.