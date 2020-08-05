KEÇELİ'NİN MİSAFİRİ

Ekrem İmamoğlu, yeni bir Bodrum tatiline daha çıktı. İmamoğlu, dün akşam Keçeli ailesinin misafiriydi. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul'un en lüks semtleri Beşiktaş ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçesinde lüks konutlar inşa eden SEBA İnşaat'ın patronu Nedim Keçeli ve manken eşi Gamze Karaman'ın evinde misafir oldu.