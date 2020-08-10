10 Ağustos korona tablosu her gün Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bu bağlamda günün güncel koronavirüs tablosu merak eden vatandaşlar son durumu öğrenmek için açıklamayı beklemeye başladı. Dün 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.