



EDİZ ZEYREK'İN MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALAN O PAYLAŞIMI

Ediz Zeyrek'in Muharrem İnce'yi hedef alan paylaşımı şöyle: "Zamanın birinde İskoçya'da bir kasabada ince Muharrem ailesiyle birlikte yaşarmış. Kasabadaki müsabakalarda ailesini 4 kez vekil olarak temsil etmiş ayrıca bir kez de kasaba reisliğine, aday gösterilmiş yani ailesi aday yapmış. Gel gör ki kazandığı yarışı rakip takımın zehirli İskoç viskisini içirmesiyle kaybetmiştir. Ama çok hırslıdır bizim ince; karşı tarafın Bahçeli sarayına çok özenmekte sürekli oraya gitmektedir. Bir gün aileye yeni üyeler katılır adları Mansur ve Ekrem ve böylece evin tek yıldızı olduğunu düşünen İnce'ye bir karabasan basar zehirli içkiden gene içer. Yeni aile ferdlerinin kasabada yarışmalarda başarılı olması ile her şey biter. Ailedeki yıldızı söner, kasabada Bahçeli sarayı olan rakipleri ona ayrı ev kurmasına teşvik ederler... Ailede yıldızı sönen ince kıskançlık ve egodan yeni eve çıkma düşüncesindedir. Bakalım parayı nerden bulacaktır...Bu hikaye böyle biter !!!!!" Ediz Zeyrek'in; söz konusu paylaşımını uyarıların ardından sildiği öğrenildi.



MUHARREM İNCE, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce; "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.