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    • 09.08.2020 12:19
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    Son dakika: Haberler gelmeye devam ediyor! İnce yol haritasını perşembe açıklayacağını bildirdi

    Yeni kuracağı konuşulan Yalova Milletvekili ’den son dakika haberi geldi. İnce’nin perşembe günü saat 11.00’de ’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı belirtildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    İnce tarihi belirledi! Perşembe günü açıklayacak

    kuracağı iddiaları siyaset gündemine oturan "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" demişti.

    Nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Muharrem İnce'den önemli bir son dakika haberi geldi. İnce'nin beklenen yol haritasını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. 'li İnce'nin Perşembe 11.00'de 'nde basın toplantısı yaparak siyasettekindan sonra adımlarını kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi.

    CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce'den ve ekibine cevap gelmişti. İnce attığı tweette "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise cevap olarak,"Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Cumhuriyeti'nin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir . Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.
    Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli."    demişti.

    SABAH/ SEMA ALİM DALGIÇ

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