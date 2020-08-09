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    • 09.08.2020 21:57
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    işte böyle yayılıyor! Bunu daha önce hiç görmediniz!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip milyonlarca kişiye bulaştı. Gündelik yaşantının tamamen değişmesine neden olan koronavirüs damlacıklar ile bulaşıp akciğerlere yerleşerek vücudu adeta esir alıyor. Konuyla ilgili çok çarpıcı bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün nasıl yayıldığını gözler önüne serdi. İşte detaylar…

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin. Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın. Bilip de uymayanlar için elden geldiğince etkili olsun."

    KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
    COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

    En yaygın semptomlar:

    ateş

    kuru öksürük

    yorgunluk

    daha seyrek görülen semptomlar:

    ağrı ve sızı

    boğaz ağrısı

    ishal

    konjunktivit

    baş ağrısı

    ltat alma veya koku duyusunun kaybı

    ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

    Ciddi semptomlar:

    solunum güçlüğü veya nefes darlığı

    göğüs ağrısı veya göğüste baskı

    konuşma veya hareket kaybı

    Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

    Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

    Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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