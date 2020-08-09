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    • 09.08.2020 21:39
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    İki günde çıkan 6 orman ının nedeni belli oldu!

    Müdürü , 6 ayrı noktada çıkan orman larının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürüldüğünü söyledi.

    İki günde çıkan 6 orman yangınının nedeni belli oldu!

    Müdürü , 6 ayrı noktada çıkan orman larının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürüldüğünü söyledi.

    Yangınlarda yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, şunları kaydetti:

    "Dünden beri Hisarcık ilçesi yakınlarında, Gediz ilçesinde Karaardıç mevkisinde, Simav ilçesinde Sazak mevkisinde ve Emet ilçesindeki Eğrigöz dağında iki noktada yıldırım düşmesinden kaynaklı orman yangınları çıktı. Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınının da sebebi araştırılıyor. Ormanlardaki yangın gözetleme kulelerinden yangın çıktığının haber verilmesinin hemen ardından harekete geçen ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellediler."

    Haberler Güncel İki günde çıkan 6 orman yangınının nedeni belli oldu!
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