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    • 09.08.2020 18:15
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    En dikkat çeken ve ilgi gören konular arasında yer alıyor. sorusu çok fazla araştırılıyor. Bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek olan bu kampanya programında ünlü bir çok isim olack. Peki ? Siyah beyaz taraftarların merakla takip ettiği program saat kaçta başlayacak?

    Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Beşiktaş Bırakmam Seni nasıl katılınır?

    Beşiktaş taraftarı başlatılan 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek veriyor ve ekonomik olarak zor günler geçiren takımını eski haline kavuşturmak istiyor. 'Bırakmam Seni' kampanyasının canlı yayın programı corona virüsten dolayı Haziran ayında yapılamamış ve ertelenmişti. Bu akşam izleyicilerin takip edebileceği 'Bırakmam Seni' kampanyasının programında ünlü konuklar da olacak.

    BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

    Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor. Böylelikle her SMS ile 20TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.

    BU AKŞAM CANLI YAYINLANACAK!

    Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi birlikte sunacağı gece saat 22.00'de Kanal D'de başlayacak. Vodafone Park'ta canlı yayın için hazırlanan tribünde; başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda forma giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörleri yer alacak.

    İş insanlarından büyük destek

    Gecede Yılmaz Erdoğan'ın birçok sürpriz konuğu da olacak. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibi ile sahne alacak olan Erdoğan'ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler bulunuyor. Rahmi Koç, Cemil Kazancı, Nevzat Demir, Tevfik Yamantürk, Numan Ceyhan, Tamer Kıran gibi Beşiktaşlı önemli iş insanlarının yanı sıra spor dünyasından birçok ismin geceye katılması bekleniyor.
    Haberler Güncel Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Beşiktaş Bırakmam Seni nasıl katılınır?
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