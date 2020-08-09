Beşiktaş Bırakmam Seni kampanyası nedir? Beşiktaş Bırakmam Seni nasıl katılınır?

BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?



Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor. Böylelikle her SMS ile 20TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.



BU AKŞAM CANLI YAYINLANACAK!



Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi birlikte sunacağı gece saat 22.00'de Kanal D'de başlayacak. Vodafone Park'ta canlı yayın için hazırlanan tribünde; başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda forma giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörleri yer alacak.