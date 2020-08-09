Başkan Erdoğan canlı yayında test etti! Tamamen yerli ve milli...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılacak olan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.

YAKLAŞIK 600 KİLO CİVARINDA PİL PAKETİ VAR

Başkan Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi.

Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, "7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya'da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre" dedi.