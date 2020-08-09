Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 700 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka tablosunu paylaştı. 9 Ağustos koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 1182 kişi yeni vaka olurken, 15 kişi hayatını kaybetti.

Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok" dedi.