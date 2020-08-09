Bubonik hıyarcılıklı veba nedir? Kara ölüm hastalığının belirtileri nedir, tedavisi var mı?

Corona virüs ile mücadele sürerken şimdi bir de kara ölüm hastalığı bubonik (hıyarcılıklı) vebanın ortaya çıkışı tüm ülkeleri korkutmaya başladı. Gündemde binlerce kişi Bubonik (hıyarcılıklı) veba nedir, belirtileri nedir, tedavisi var mıdır gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Kara ölüm hastalığı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
BUBONİK VEBA NEDİR?
İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayan Nur Kent Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgede bu hafta ikinci kişi bubonik (hıyarcıklı) vebadan öldü. Açıklamada, söz konusu kişinin perşembe günü yüksek ateş şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurarak, tedavi altına alındığı ancak vebanın neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve alarm durumunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.
Vebanın en sık görülen formudur. Orta çağ Avrupa'sında 'Kara Ölüm' olarak bilinirdi. Pirenin ısırdığı ve bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.
BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Bubonik vebada bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.
Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir
Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.
BUBONİK VEBA TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Hastalıktan korunmanın en etkili yolu hastalığın bulaşmasına neden olan pirelerin yaşadığı yerlerden ve hayvanlardan uzak durmaktır. Çevre daima temiz olmalı, güneş gören yerler tercih edilmelidir( bakteri güneş ışınlarının etkisinde kaldığında hızla ölür) ve en önemlisi veba hastalığı taşıyan kişi ve hayvanlar ile temastan kesinlikle kaçınılmalıdır. Kırsal alanlarda kalacaklar ve açık hava etkinliklerine katılacaklar mutlaka DEET içeren böcek öldürücüler ve permetrinli giysi ve eşyalar kullanmalıdır. Aşı çalışmaları devam etmektedir.