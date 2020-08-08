Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.08.2020 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.08.2020 12:15
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: bölgesinde 2 /'li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, , terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.

    MSB: 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

    , terör örgütü /'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındığını bildirdi.




    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri