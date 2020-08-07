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    • 07.08.2020 13:21
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    duyurdu: 'da çözülme devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu!

    'den yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü ’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha /Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

    PKK'da çözülme devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu!

    Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 'lı teröristin, Cizre'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK'dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Şırnak/Cizre'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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