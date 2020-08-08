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    • 08.08.2020 13:05
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    Son dakika: luların çilesi başladı: ’nde

    Son dakika haberine göre, ’nde bakım çalışmalarının 2’inci etabı sürerken köprü girişinde oluştu. Oluşan kilometrelerce oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbulluların çilesi başladı! 14 Ağustos'ta tamamlanacak
    'un en önemli ulaşım noktalarından olan bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Her gün üzerinden yüz binlerce aracın geçtiği Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi.



    14 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK
    Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. İstanbul'daki sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor.



    Haberler Güncel Son dakika: İstanbulluların çilesi başladı: Haliç Köprüsü’nde yoğun trafik
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