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    • 08.08.2020 10:35
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    Son dakika: Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

    Son dakika haberine göre, , tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı

    , tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.



    Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu. İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
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