Son dakika: Bakan Koca'dan Kovid-19 uyarısı: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.



Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu. İlk paylaşımda,ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca,açıklamasında bulundu.





