8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu 8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı arama motorlarında araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ediyor. Salgın nedeniyle birçok ilde vaka sayısında artış yaşandığı görülüyor. Bu nedenle bazı bölgelerde yeniden sokağa çıkma yasağı gündeme gelmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:
* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.
* Ben doktor değilim, profesör değilim hastalıktan anlamam. Biz, hastalıktan veya salgından anlayan kim varsa onun söylediği tedbirleri uygulamakla mükellefiz. Bizim belki bir hakkımız daha olabilir. O da toplumun sosyal durumunu iyi bir şekilde analiz edip ona göre adımlar atabilmek.
* Ama diğeri sağlık meselesi, o sağlıkçıların işidir. Biz bunu uygulamasıyla sorumluyuz. Bu konuda toplumu telaşa kaptırmak isteyen, dezenformasyonlarla topluma yanlış bilgi aktarmaya çalışanlar, endişe oluşturmak isteyenlerle ilgili, biliyorsunuz biz bu konuda maharetliyiz; gerek sosyal medyada, gerek diğer noktalarda bunu yapmaya çalışanlar varsa kanunlarımız çerçevesinde yakasından tutar alırız.
* Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz toplumumuzla bilgilerimizi paylaşıyoruz. Sadece bu kurallara uyalım. Onun dışında sokağa çıkma yasağı gibi, hastanelerle ilgili ortaya çıkarılan teziratlar gibi değerlendirmeler, elbette ki gerçekler oluşunca karşılık bulmadığı görülmektedir.
32 İLDE KARANTİNA
İçişleri Bakanlığı, 32 ildeki 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.
Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053'dür.
Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.