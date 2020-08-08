8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu 8-9 Ağustos sokağa çıkma yasağı arama motorlarında araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla mücadelesi devam ediyor. Salgın nedeniyle birçok ilde vaka sayısında artış yaşandığı görülüyor. Bu nedenle bazı bölgelerde yeniden sokağa çıkma yasağı gündeme gelmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili Bakan Soylu şunları kaydetti:

* Sokağa çıkma yasağı ile ilgili ortaya konulabilecek değerlendirmeler de bu tezviratların bir parçasıdır. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir şey gündemimizde de değil. En azından bizim bulunduğumuz çerçeve içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Elbette ki bilim kurulumuzun tüm tavsiyelerine uyuyoruz.