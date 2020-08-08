Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sisal Şans'ın son çekilişini 5 Ağustos Çarşamba 21:30'da gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 50 milyon 807 bin 207 TL devretmişti. Bu haftaki ikramiyenin rekor düzeyde olması bekleniyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? İşte detaylar…

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.