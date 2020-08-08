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    • 08.08.2020 15:50
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    nasıl oynanır? çekiliyor?

    saat kaçta çekiliyor? ? Yeni bir şans oyunu türü olan Çılgın Sayısal Loto’da her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. İnternet üzerinden de oynanabilen çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Oyundaki her kolon ücreti 3 TL’dir.

    Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

    Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sisal Şans'ın son çekilişini 5 Ağustos Çarşamba 21:30'da gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 50 milyon 807 bin 207 TL devretmişti. Bu haftaki ikramiyenin rekor düzeyde olması bekleniyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? İşte detaylar…

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

    Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

    18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21:30'da düzenleniyor.

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