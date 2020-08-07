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    • 08.08.2020 07:02
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    Son dakika: İstanbul Silivri'de kaybolan li kız çocuğu polis tarafından bulundu

    Son dakika haberine göre, Silivri'de ailesiyle birlikte denize girmek için kıyıya gelen uyruklu Jüdi Abdullah (16), denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalıkların arasında saatler sonra bir polis memuru tarafından baygın şekilde bulundu.

    Kayalıklarda baygın halde bulundu

    Silivri'de yüzmek için denize girdikten sonra gözden kaybolan asıllı kız çocuğu, emniyetin yaptığı çalışmalar sonucunda kayalıklarda baygın halde bulundu.

    Boşnak Mevkisi'ndeki sahil alanından yüzmek için denize giren 16 yaşındaki Suriye asıllı 'ın, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine ailesi tarafından emniyet ekiplerine haber verildi.

    Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ekiplerinin, denizde ve karada yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu, kız çocuğu kayalıkların arasında baygın halde bulundu.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan Judi Abdullah, ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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