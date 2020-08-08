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    • 08.08.2020 07:54
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    Son dakika: Gece yarısı alevlere teslim oldu: 'de ahşap palet fabrikasında korkutan

    Son dakika haberine göre, 'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle paletler tamamen yanarken, imalathane bölümü büyük zarar gördü.

    Gece yarısı alevlere teslim oldu!

    'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, Balçık Köyü Kumtepe mevkisinde bulunan bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


    Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

    Depoya sıçramadan kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

    Yangın nedeniyle paletler tamamen yanarken, imalathane bölümü büyük zarar gördü.



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