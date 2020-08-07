Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.08.2020 11:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 11:52
    ABONE OL

    Son dakika: Ajanslar flaş olarak duyurdu! El Kaide'den aranan terörist 'da yakalandı

    Son dakika haberine göre 'da dün yapılan operasyonda gri listede aranan El Kaide üyesi yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır." denildi.

    Ajanslar flaş olarak duyurdu! O terörist yakalandı

    'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, tespit ve deşifresi amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

    Ekiplerce, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde dün gri listedeki teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
    "İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır."

    Haberler Güncel Son dakika: Ajanslar flaş olarak duyurdu! El Kaide'den aranan terörist Hatay'da yakalandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri