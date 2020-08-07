Sinemalar açıldı mı? Vizyona hangi filmler girdi?

7 AĞUSTOS VİZYONDAKİ FİLMLER!

'Bayi Toplantısı', 'Nuh Tepesi', 'Gece Nöbeti', 'Araf 4: Meryem', 'Şeytanın El Kitabı' 7 Ağustos'ta Bloodshot IMAX ve 4DX salonlarında vizyona girecek. Screen X salonlarda ise 'Train to Busan' sinemaseverlerle ile buluşacak. 14 Ağustos'ta IMAX'te Christopher Nolan'nın 'Inseption'ı ve merakla beklenen 'Tenet' ise IMAX ve 4DX salonlarda 26 Ağustos'ta yerini alacak.

SİNEMA SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Salonlarda, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi maske takma zorunluluğu uygulanacak.

Satılan koltuğun sağında ve solunda iki koltuk; önünde ve arkasında da birer sıra boş bırakılacak.

Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını da sosyal mesafeye göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü temassız şekilde gerçekleştirecek.