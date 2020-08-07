Sinemalar açıldı mı? Vizyona hangi filmler girdi? Cinemaximum sinemalar açıldı mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Sinemaseverler vizyona girecek filmleri ve sinemaların açılıp açılmayacağını merak ediyor.
SİNEMALAR AÇILDI MI?
Koronavirüs salgınından dolayı kapatılan sinema salonları yeniden açılıyor. Salgının hemen sonrasında normalleştirme süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada sinema salonlarının aşamalı olarak bazı kurallar çerçevesinde yeniden hizmete başlayacak.
7 AĞUSTOS VİZYONDAKİ FİLMLER!
'Bayi Toplantısı', 'Nuh Tepesi', 'Gece Nöbeti', 'Araf 4: Meryem', 'Şeytanın El Kitabı' 7 Ağustos'ta Bloodshot IMAX ve 4DX salonlarında vizyona girecek. Screen X salonlarda ise 'Train to Busan' sinemaseverlerle ile buluşacak. 14 Ağustos'ta IMAX'te Christopher Nolan'nın 'Inseption'ı ve merakla beklenen 'Tenet' ise IMAX ve 4DX salonlarda 26 Ağustos'ta yerini alacak.
SİNEMA SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER
Salonlarda, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi maske takma zorunluluğu uygulanacak.
Satılan koltuğun sağında ve solunda iki koltuk; önünde ve arkasında da birer sıra boş bırakılacak.
Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenen fuaye alanlarındaki oturma alanlarını da sosyal mesafeye göre şekillendiren Cinemaximum, bilet kontrolünü temassız şekilde gerçekleştirecek.
Seans araları, etkileşimi ve riski en aza indirmek adına 30 dakika aralıklı olacak. Bu arada salonlarda temizlik ve hijyen çalışmaları yapılacak.
Tüm salonlar ve fuaye alanları nano gümüş teknolojisi ve onaylı dezenfektanlarla dezenfekte edilecek. Misafirlerin ve çalışanların sıkça temas ettiği gişe ve büfe deskleri, fuaye alanlarındaki merdiven korkulukları, salon kapıları, kiosk ekranları gibi alanlar da sık sık dezenfekte edilecek.
Sinema salonlarındaki klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava sirkülasyonu sağlayamaya uygun hale getirildi. Doğal havalandırmanın mümkün olduğu alanlarda da sık sık havalandırma yapılacak.