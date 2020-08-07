Masterchef Türkiye deniz tarağı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli deniz tarağı tarifi!

DENİZ TARAĞI NASIL TEMİZLENİR?



Deniz tarakları temizlenirken daima dikkatli olunmalıdır. Çünkü nazik bir iç yapısı olduğu için içindeki etli kısım zayi olmamalıdır. Deniz taraklarını temizlemeden evvel bol su ile yıkamanız gerekir. Daha sonra ise deniz taraklarının kabuklarında yer alan küçük yosun ya da kum kalıntılar çeyiz parası 2020 ne kadar? ını sert bir fırça yardımı ile temizlemelisiniz.

Deniz taraklarının kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağını kullanarak bıçak yardımıyla açmalısınız ve bu bıçak ile deniz tarağının kaslı beyaz bölümünü kabuğundan nazikçe ayırmanız gerekir. Deniz tarağının yenen bu kısmını parçalamadan çıkarttıktan sonra bol su ile yıkanması pişirilmeye hazırlanması için yeterli olur. Fırınlama, kızartma veya sotelemenin yanı sıra çiğ olarak da farklı damak tatlarına hitap eden deniz canlısının tüketimi de oldukça faydalıdır.

Bir miktar da limon ekleyip ince kıyılmış maydanozla süslüyoruz. Rakıya ve şaraba yakışan bir meze. Afiyet olsun.

