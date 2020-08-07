Düğünler iptal edildi mi? Düğünler nikah törenleri yasaklandı mı? Düğünlerin iptal olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konulardan birisi oldu. Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte bazı illerde yeni önlemler alınmaya başlandı. Düğün hazırlığı yapan gençler de düğünler iptal edildi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, düğün iptalleri hakkında merak edilenler!

YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANDI

81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre;

6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.