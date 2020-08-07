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    • 07.08.2020 13:01
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    ? Düğünler ?

    ? Düğünler sorusuna düğün yapacak vatandaşlar yanıt arıyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte iptal edilen düğün törenleri yeniden başlamıştı. Gençler evlenerek dünya evine girmenin sevincini yaşarken, düğün hazırlığı yapanlar için kötü haber geldi. Peki, mi? Düğünler nikah törenleri yasaklandı mı? İşte yanıtı…

    Düğünler iptal edildi mi? Düğünler nikah törenleri yasaklandı mı?

    Düğünler iptal edildi mi? Düğünler nikah törenleri yasaklandı mı? Düğünlerin iptal olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konulardan birisi oldu. Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte bazı illerde yeni önlemler alınmaya başlandı. Düğün hazırlığı yapan gençler de düğünler iptal edildi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, düğün iptalleri hakkında merak edilenler!

    YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANDI

    81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre;

    6 Ağustos 2020 Perşembe günü tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" mottosu ile bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirilecek.

    Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.

    Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

    Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

    DÜĞÜNLER İPTAL EDİLDİ Mİ?

    * Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek.

    * Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilecek, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılacak.

    * Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilecek. Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün süreyle faaliyet durdurma, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezaları uygulanacak.

    * Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılacak.

    *Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılacak.
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