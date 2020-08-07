KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatsız memur alımı tercih sonucu sorgula!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), mülakatsız memur alımı için KPSS 2020/1 tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında aldı. Şimdi ise binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'Den gelecek KPSS 2020/1 tercih sonuçlarına çevrildi. Doğrudan atanacakları ve mülakata girmeyecekleri için heyecanlı olan adaylar mülakatsız memur alımı tercih sonucu sorgulama sayfasını merak ediyor ve araştırıyor. İşte KPSS 2020/1 tercih sonuçları hakkında bilgiler…
KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2020/1 tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir duyuru yok. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu süreç ele alındığında bu yıl sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
DOĞRUDAN ATAMA YAPILACAK
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.