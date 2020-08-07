'TÜRKİYE'DE BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ'

Doç. Dr. Turan, alınan tedbirlere ne kadar iyi uyulursa hasta sayısının da o kadar azalacağına dikkat çekerek, "Özellikle yaz aylarında kalabalık mekanlarda bir araya gelmeler, maskesiz ve mesafesiz bir arada olmalar bu sonucu yaratıyor. Bu aslında tamamen bizim elimizde. Bir de bu sadece bizim ülkemizin değil aslında tüm dünyanın da sorunu."