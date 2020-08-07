Gurbetçilerin dönüşü başladı, yoğunluk oluştu! Uyarı geldi





'TÜM DEVLET HASTANESİ'NDE TEST YAPILIYOR'

İl Sağlık Müdürü Yıldırım, test yaptırmadan Kapıkule'ye gelen gurbetçilerin zaman kaybı yaşayacaklarına dikkat çekerek, "Test alınana kadar ister istemez birikme olacak. Çünkü Edirne gurbetçi vatandaşlarımızın son çıkış noktası ve ister istemez birikme olacak. 4- 5 saat belki de örnek verebilmek için bekleyecekler. Bir yoğunluk, sıra oluşacak ve testi verdikten sonra 12- 24 saat kadar da burada beklemek zorunda kalacaklar. Oysaki memleketlerinde, sabah yola çıkmadan bu test verilirse hiç beklemeden transit olarak geçebilecekler çünkü E- nabız sistemine sonuçları düşecek bu süre içerisinde" diye konuştu.



Kapıkule'de 24 saat test alındığını söyleyen Yıldırım, "Burada en büyük sıkıntı bize süzülmeden, yani diğer illerde test yapılmadan gelinirse birikme çok artacak ve hem test sonuçlarının çıkması, hem de kişilerin yurt dışına çıkışı gecikecek. En büyük problem bu. Buraya ne kadar az yaptırmak için başvuru olursa, Kapıkule'den geçiş o kadar hızlı olacak ve kendi yaşadıkları ülkelere de o kadar hızlı varacaklar. Yoksa burada birikmeler, test sonuçlarında gecikmeler olacak. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz vatandaşlarımızdan" dedi.