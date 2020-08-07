



4) Günde 100 bin test yapılmalı: Test politikası değişmeli. Türkiye'de günlük 100 bin test yapılmalı. Günlük test sayısının belirtisi olmayan kişilere yönelik de olması gerekiyor. 'Bu kişi hasta mı' diye yapılan testin yanında, 'Bu kişi virüsü bulaştırıyor mu' diye de test yapılmalı. Örneğin, sağlık personeline gişe ve danışma memurlarına, şoförlere, hizmet personeline, uçaktaki kabin görevlilerine mutlaka test yapılmalı. Çünkü bu kişilerin bulaştırıcılık oranları yüksek.