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    • 07.08.2020 21:20
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    'da çıkan orman ı, bakanlık ve köylülerin işbirliğiyle kontrol altına alındı

    'nun ilçesinde balya makinesinden çıkan kıvılcımların anızı tutuşturması sonucu çıkan orman ı kontrol altına alındı. ve 'nın refleksi ve köylülerin mücadelesi sayesinde ciddi hasar vermeden durduruldu.

    Orman yangını kontrol altına alındı

    İlçeye bağlı Hacımuharrem köyü Geriş Mahallesi'nde tarlada çalışan bir çiftçinin balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, anızı tutuşturdu.

    İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.

    Yangın söndürme helikopteri ile de destek verilen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

    Eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, yangını gördüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine durumu bildirdiğini söyledi.

    Bakanlığın hızlı şekilde helikopter yönlendirdiğini anlatan Demir, "Belki de bu yangının çok daha büyümesini gelen helikopter önledi. Akabinde jandarmamız, orman işletme müdürlüklerimizin hepsi burada. Vatandaşlar da ciddi mücadele verdi." dedi.

    Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı, tarlada çalıştığı sırada kendisine yangınla ilgili telefon geldiğini belirterek, "İlk önce müdahaleyi köylülerle yaptık. Traktörle yangının dağılmasını önledik. Sonra itfaiye geldi." dedi.
    Haberler Güncel Kastamonu'da çıkan orman yangını, bakanlık ve köylülerin işbirliğiyle kontrol altına alındı
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