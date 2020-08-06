CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Meclisi toplantısında kadın gazeteciyi yaka paça dışarı attırdı.

Meclis toplantısında, kaçak yapı iddiaları konuşuluyordu. CHP'li üyeler, bu iddianın konuşulmasından rahatsız olarak, basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını istedi. Bu esnada kaçak yapı iddiaları hakkında detaylı açıklama yapılmasını isteyen gazeteci Havva Karakaya, Belediye Kültür Müdürü Tuncay Polat tarafından tehdit edildi.

Sonrasında Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Partili Meclis üyelerine dönerek, "Bu tetikçinizi alın ve salonu terk edin" sözleriyle hakaret etti.

SALONDAN YAKA PAÇA ÇIKARDILAR

Ekicioğlu'nun sözleri üzerine CHP'li Melcis üyeleri Havva Karaka'yının üzerine yürüdüler. Karakaya mukavemet gösterince, Ekicioğlu'nun talimat verdiği yeğeni ve başkan yardımcısı Osman Uçar'ın şoförü saldırmaya kalkıştı. Karakaya'yı darp ederek salondan çıkardıktan sonra göz yaşartıcı sprey sıkan saldırganlar, darp etmeye burada da devam etti. Araya giren AK Partili Meclis üyeleri, gazeteci Havva Karakaya'yı saldırganların elinden kurtardı.

GAZETECİ KARAKAYA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Gazeteci Havva Karakaya, yaşadığı çirkin saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Bayram sonrası ilk Belediye Meclis toplantısını izlemek üzere katıldığım toplantı esnasında belediye başkanı sayın Selahattin Ekicioğlu ve Meclis üyeleri arasında ruhsatsız bir yapıya ruhsat verme gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda muhalif olmamız nedeniyle ortağıma 627 bin TL ceza kesildiğini gündeme getiren Meclis üyesine bir önceki kaçak yapıya ruhsat vermesini unutup kaçak yapıya ruhsat verin bize ceza yazın diyerek cevap verdim. Bunun üzerine Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı şahsıma hakaretlere devam etti. Konuşmasında mahkeme kararına saygılıyım diyen sayın Başkan haksız kestiği cezanın mahkeme tarafından durdurulduğunu bilmiyordu. Kendi aralarında konuyu tartışmaya devam eden başkan ve üyelerin ardından geçtiğimiz haftalar da ahilik Konya'ya verildi ve belediye milletvekilinin kaçak yapısını yıktırdı yalan haberleri için belediye bütçesinden provokatör bir internet sitesine 70 bin TL fatura kestiğini ortaya çıkardığımız için 'tetikçi basını dışarı atın' dedi.

Talimatı alan Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kaynı olan Hamza Çam ve seçimin üzerine işe aldırdığı öz yeğeni Salih Ekici beni kolumdan sürükleyerek kapıya çıkardılar.

"SENİ YOK EDERİM' DEDİ"

Yerde sürükleyerek Salih Ekici boğazımı nefes alamayacak şekilde sıkarak 'seni öldürürüm kadın, belediyeye adım atmayacaksın, seni yok ederim' dedi. Bakın kolum boynum ortada. Tatlı su solcuları sözde İstanbul sözleşmesine sahip çıkarken Kırşehir'de bir kadının yerlerde sürüklenmesine darp edilmesine göz yumdular.

"MUHALEFET GAZETECİ DÖVDÜRÜYOR"

Bir kadına nasıl davranılacağını sayfa sayfa anlatanlar neden sesini çıkarmazlar? Seçimi kazandıktan sonra gazeteleri kapatacağını söyleyen muhalefet 2020 Türkiye'sinde gazeteci dövdürüyor kapılarda sürüklüyorlar. Hani basın özgürlüğünü savunanlar hani kadın haklarını savunanlar neredesiniz! Kadına şiddete hayır diyenler, şiddeti uygulayan HDP milletvekili CHP'li Belediye Başkanı olunca CHP'li sanatçı olunca deve kuşu gibi başlarını kuma görmüyorlar. Canım pahasına doğruları yazmaktan geri durmayacağım."

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'nun talimatıyla fiziki saldırıya maruz kalan gazeteci Havva Karakaya yalnız değildir. Soru sorduğu için kadın gazeteciye şiddet uygulayanları kınıyoruz... Olayın takipçisiyiz" ifadelerine yer verildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH