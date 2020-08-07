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    • 07.08.2020 18:19
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    'de terör örgütü 'ın 3 si adliyeye sevk edildi

    'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi. 9 , 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmışlardı.

    3 DEAŞ şüphelisi hakkında kritik gelişme

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında şehir merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3'ü Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Kayseri'de 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Suriye ve Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.
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