Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama için tıklayınız!

Askerlik yerleri açıklandı mı? 2020/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama! Askerlik yerleri sorgulama ekranı E-Devlet üzerinden merak ediliyor. Ağustos – Eylül döneminde askere alınacak gençler, hangi şehirde ve bölükte askerlik yapacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, 2020/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama sayfası!

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerlerinin Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyordu. Ancak şu anda herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.