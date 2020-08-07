





Şu anda Denizli şehir içinden geçmekte olan şehirlerarası yolu bu yapacağımız çevre yoluna transfer ettikten sonra Denizlililer biraz olsun bir nebze nefes alacaklar. Egzoz emisyonlarından kurtulacaklar. Vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecekler. Her zaman söylediğimiz gibi bizim ulaştırma alt yapı projeleri dolaylı olarak çok büyük etkileri oluyor. Üretimde, ihracatta, istihdamda önemli katkılar sağlıyor. Yine yakıttan ve emisyondan kazandığımız çevreye duyarlı bir projeler oluyor" dedi.