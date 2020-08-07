LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercihleri açıklandı mı?

LGS tercihleri açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. İyi bir liseye giriş yapmak isteyen öğrenciler tercih sürecini tamamladı ve sınavda aldığı puana göre tercih yaptı. Öğrenciler ve veliler LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
MEB YERLEŞTİRME TAKVİMİ
10-14 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1 Nakil Tercih Başvuruları Alınması
17 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 1.Nakil sonuçlarının ilan edilmesi
17-21 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının alınması
24 Ağustos 2020 Yerleştirmeye Esas 2 Nakil Sonuçlarının ilan edilmesi
OKUL TANITIM BİLGİLERİ KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ
Öğrenci ve velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre okul tercihi yapabilecektir. Okulların tanıtım bilgileri, okulların bağlı olduğu ilgili genel müdürlüklerin web sayfalarında yayımlanacaktır.
a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel program ve proje uygulayan Anadolu Liseleri (Tablo–1),
b) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri (Tablo–2),
c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programları ve özel program ve proje uygulayan Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (Tablo-3),
ç) Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okulların listesi de https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.