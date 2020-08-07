LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercihleri açıklandı mı?

LGS tercihleri açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. İyi bir liseye giriş yapmak isteyen öğrenciler tercih sürecini tamamladı ve sınavda aldığı puana göre tercih yaptı. Öğrenciler ve veliler LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.