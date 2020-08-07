



ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'a konuştu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta artan gücüne dikkat çekti. Başkan Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı nasıl kolayca ikna ettiği sorusunu cevapladı:

Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları ile veya başka bir şeyle ilgili olduğuna inanmıyorum. Sanırım bu Trump'ın Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un gibi otoriter liderlerle olan ilişki biçiminden kaynaklanıyor.



Eski Danışman Bolton, iki liderin görüşmelerinden çıkan sonucu anlattı: İzah etmesi çok zor ama Trump, Erdoğan'a direnemiyor

İzah etmesi çok zordur. Fakat açık ki bu Amerika ve müttefikleri için büyük bir tehdit. Kuzeydoğu Suriye'de birkaç defa tekrarlanan olaylar bunu kanıtlıyor. Ben 2019'un sonlarına doğru istifa ettim. En çok yoğun olduğum dönem ise 2018'in son aylarıydı. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Rojava'dan çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik.



Başkan Erdoğan ile Trump bir araya geldiklerinde hep samimi görüntüler ortaya çıkıyor.

2019'da olanlar Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş ve sonuç itibariyle bu baskılar işe yaramıştı. Erdoğan yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu.