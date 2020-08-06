



Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IKBY'ye yakınlığı ile bilinen haber kanalı Rudaw'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazetecinin Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmelere atıfta bulunarak sorduğu, 'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı ikna etmeyi nasıl kolayca başardı?' sorusuna yanıt vermekte zorlanan Bolton, "Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum." dedi.





Bolton, Erdoğan'ın 2018'de Trump'ı Rojova'dan çekilmeye ikna etmesine ilişkin konuya da değindi, "Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Rojova'dan çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik. 2019'da olanlar, Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş, sonuç itibarıyla bu baskılar işe yaramıştı. Erdoğan, 2018'de yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

"TRUMP DA BUNU İZAH EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Bolton'un canlı yayında Trump-Erdoğan görüşmeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede öne çıkan ifadeler şöyle:

"Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları veya başka bir şey ile ilgili olduğuna inanmıyorum. İzah etmesi çok zor. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş. Açık ki, ABD ve müttefikleri için bu büyük bir tehdit."





"ERDOĞAN, ROJOVA KONUSUNDA TRUMP'I RAZI ETTİ"

Bolton, Rojova'dan ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmeye değindi, "Ben 2019'un sonlarına doğru istifa ettim. En çok yoğun olduğum dönem ise 2018'in son aylarıydı. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Rojova'dan çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik. 2019'da olanlar, Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş, sonuç itibarıyla bu baskılar işe yaramıştı. Erdoğan, 2018'de yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu." diye konuştu.

"3 KASIM'DAN SONRA ATACAĞI DİĞER ADIMLARI KESTİREMİYORUZ"

Bolton sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Trump bu kararı bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. Bu karar Trump'ı uzun süre aynı politikayı uygulamaya itti. Rojava'daki durumun ne zamana kadar bu şekilde devam edeceğini açıkçası bilmiyorum. Bu ayrıca Trump'ın yeniden seçilmesi ile ilgili duyduğum endişelerden biri. 3 Kasım'dan sonra atacağı diğer adımları kestiremiyoruz."