"Burada yaptığımız çalışmaları göstermek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla değerli büyükelçileri bugün davet ettik. 30 ülkenin büyükelçisiyle Ayasofya'da yapılan çalışmaları görme imkanımız oldu. Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik. Hem de yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdik. Ayasofya aynı zamanda bir külliye. Burada sıbyan mektebi, aşevi, medrese var. Her yönüyle ilim, kültür merkezi. Burası Osmanlı döneminde aynı zamanda önemli görüşmelerin, ziyaretlerin de gerçekleştiği büyük bir cami. Bunun Ayasofya'ya yüklediği çok yeni kimlik katmanları var. Dolayısıyla buranın hem Osmanlı siyasi tarihinde hem kültürel ve dini tarihinde hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize aktardık. Özellikle Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte tarihi, kültürel mirasının ve kimliğinin korunacağı konusunda zaten en ufak bir tereddüdümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve diğer birimlerimiz gerçekten çok güzel, kapsamlı bir çalışma yaptılar. Çok kısa sürede burayı hazırladılar. Her ne kadar koronavirüs şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi ve alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten de son derece memnunuz. Gelenler gerçekten etkileniyorlar. Burada büyük bir hafıza ve tarih var. Ayrıca Osmanlı mirasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisi."