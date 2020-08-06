İngiliz Sky News'te yayımlanan haberde, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede gösterdiği başarıya dikkat çekildi. Bakan Koca o haberi Twitter hesabından paylaştı.

"HEKİMLERİMİZLE, SAĞLIK SİSTEMİMİZLE GURUR DUYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından birinin, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdığını belirterek, "Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin virüsle mücadelesine övgülerle yer verilen o haberi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından Sky News, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor." ifadelerine yer verdi.