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    • 06.08.2020 21:37
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    : ", 'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek"

    , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, () ve ile bir araya geldi. , görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'nin 'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

    Türkiye Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını koruyacak

    , 'nin 'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edeceğini bildirdi.

    Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, () ve ile bir araya geldi.

    , görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "AB'yle ilişkilerimizin bazı üye devletlerce rehin alınmasına izin verilmemeli. Göç konusunda AB sözünde durmalı. Türkiye, Doğu 'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sonsuza kadar korumaya devam edecek"
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