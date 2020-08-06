'GÖRMEK İSTEMEYECEĞİMİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU'

Tatil bölgelerinde görmek istemedikleri görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Yamanel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatil beldelerinde çok ciddi, görmek istemeyeceğimiz görüntüler oldu. Ben de yayılımın artabileceğine dair çok endişe ettim. Sayın Sağlık Bakanımız da bunu öngördü ve üzerine ciddiyetle değindi. Ama maalesef bu görüntülerden kaçamadık. Ülkece çok yorulduk, bütün dünya yoruldu. Bu pandemi ile savaşın silahı maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve el hijyenine dikkat etmek. Bunları yaparsak eğer azalacak. Kalabalık oluşturmamamız gerekiyor. Kalabalık oluşacağını düşündüğümüz yerlerde durmamamız gerekiyor."