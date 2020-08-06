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    • 06.08.2020 17:08
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    Son dakika: 'lilerden 'de e ! Üniformayı yırttı, boğazını sıktı...

    'de 'Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı' talebiyle toplanan destekçileri e hakaretler etti, küfürler savurdu. Sınırları oldukça aşan gruptan biri polisin boğazını sıktı, üniformasını yırttı. İzinsiz yürüyüşte çıkan arbede sonrası polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

    'de yürüyüşünde skandal görüntüler ortaya çıktı. İzinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen LGBT destekçilerine izin vermedi. Yürüyüş ve gösteri izni olmayan gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Setler oluşturularak yürüyüşün sonlandırılması istendi. Ancak LGBT destekçileri polisin ısrarlı uyarılarına rağmen izinsiz yürüyüşe devam etmek istedi.

    Polis izin olmadığı sürece yürüyüşün yapılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirirken, grup taşkınlık çıkararak yürüyüşü sürdürmek istedi. Bu sırada polis ile LGBT'liler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında polise hakaretler edildi, küfürler yağdırıldı.

    KÜFÜRLER, HAKARETLER YETMEDİ, POLİSE SALDIRDILAR

    Grubun küfürleri ve hakaretleri son bulmazken, sınırı aşan bazı göstericiler polise saldırdı. Polisin birinin üniforması yırtılırken, boğazının sıkıldığı anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

    Görüntülerde, LGBT'li şahın polise, 'Şerefsiz' şeklinde hakaret ettiği de net şekilde duyuluyor.

    Yaşananların ardından polis grubu dağıtırken, 16 kişi gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: LGBT'lilerden İzmir'de polise saldırı! Üniformayı yırttı, boğazını sıktı...
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